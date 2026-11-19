राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा के गांवों में पुश्तैनी मकानों में रहने वाले परिवारों के लिए उनका घर अब सिर्फ रहने का ठिकाना नहीं, बल्कि आर्थिक मजबूती का साधन बन सकेगा।

लाल डोरा यानी आबादी देह की जमीन पर वर्षों से मालिकाना हक और पुख्ता दस्तावेजों के अभाव में परेशान ग्रामीणों को स्वामित्व योजना के माध्यम से संपत्ति का प्रमाणित रिकॉर्ड उपलब्ध कराया जाएगा।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसके लिए जिस स्वामित्व-आबादी देह प्रापर्टी पोर्टल की शुरुआत की है, वह ग्रामीणों के लिए घर बैठे अपनी संपत्ति का पूरा विवरण देखने और रिकॉर्ड में गलती होने पर ऑनलाइन दावा या आपत्ति दर्ज कराने में मददगार बनेगा।

सभी गांवों का सर्वे हुआ पूरा प्रदेश के सभी 6,248 लाल डोरा गांवों का ड्रोन सर्वे और नक्शा तैयार करने का काम पूरा हो चुका है। अब तक 25 लाख 16 हजार 190 प्रॉपर्टी कार्ड तैयार किए गए हैं, जिनमें से 25 लाख 16 हजार 109 वितरित हो चुके हैं।

इस तरह लगभग सभी तैयार कार्ड ग्रामीण परिवारों तक पहुंचाए जा चुके हैं। स्वामित्व योजना का सबसे बड़ा फायदा उन परिवारों को होगा, जिनके पास आबादी देह में मकान तो हैं, लेकिन मालिकाना हक साबित करने के लिए पर्याप्त दस्तावेज नहीं हैं।

प्रदेश के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री विपुल गोयल ने बुधवार को बताया कि ड्रोन सर्वे और जीआइएस मैपिंग से तैयार नक्शे में संपत्ति की पहचान, मालिक का नाम, हिस्सेदारी, कुल क्षेत्रफल और चारों तरफ की लंबाई जैसी जानकारियां दर्ज होंगी।

इससे मकानों की सीमाओं, पारिवारिक बंटवारे और पड़ोसियों के बीच जमीन को लेकर होने वाले विवादों का समाधान आसान हो सकेगा। प्रदेश में अब तक 2,541 परिवार इस कार्ड के आधार पर बैंक ऋण की सुविधा हासिल कर चुके हैं।

प्रत्येक आपत्ति पर सहायक कलेक्टर 90 दिनों में कारण सहित निर्णय देंगे। फैसले से असंतुष्ट व्यक्ति 30 दिन के भीतर अपील कर सकेगा। ऑनलाइन सुविधा का इस्तेमाल नहीं कर पाने वालों के लिए तहसीलों में हेल्प डेस्क और गांवों में विशेष शिविर लगाए जाएंगे।

व्यक्तिगत संपत्ति के साथ पंचायतों की जमीन भी होगी सुरक्षित विपुल गोयल ने बताया कि व्यक्तिगत मकानों के अलावा गांवों की सामुदायिक संपत्तियों का रिकॉर्ड भी दुरुस्त किया जा रहा है। प्रदेश में 23 हजार से अधिक पंचायत भवन और करीब 31 हजार खुली जगहें पंचायतों के नाम दर्ज की जा चुकी हैं।