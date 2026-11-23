राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व सांसद कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस में वापसी अथवा कांग्रेस नेताओं के साथ किसी तरह की बातचीत की अटकलों पर विराम लगा दिया है।

उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस से उनका कोई लगाव नहीं है और न ही उनकी कांग्रेस के किसी नेता से मुलाकात हुई है। उन्होंने यहां तक कहा कि वह कांग्रेस के किसी नेता से मुलाकात भी नहीं करेंगे।

कुलदीप बिश्नोई के इस बयान को ऐसे समय में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जब उनके समर्थक लगातार भाजपा में राजनीतिक भूमिका और अनदेखी को लेकर सवाल उठाते रहे हैं।

अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में जुटे कुलदीप बिश्नोई

कुलदीप बिश्नोई इन दिनों प्रदेशभर में अपने पुराने समर्थकों और कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में जुटे हैं। इसके लिए वे जिलों में जलपान और स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। अब तक सात जिलों में ऐसे कार्यक्रम हो चुके हैं।