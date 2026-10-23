हरियाणा में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल से 10000 करोड़ का नुकसान, बंद करनी पड़ी 24000 से ज्यादा फैक्ट्रियां

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा के नूंह तथा गुरुग्राम में बिजली व्यवस्था प्राइवेट कंपनी के दिए जाने के विरोध में बिजली कर्मचारी बुधवार रात दस बजे से हड़ताल पर थे। जिसके चलते बिजली व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई।

हरियाणा-एनसीआर के शहर गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, नूंह, रेवाड़ी पलवल तथा नारनौल के अधिकांश हिस्सों रात भर अंधेरा रहा, बिजली की मांग करते हुए लोगों ने सड़क तथा बिजली सब स्टेशन पर प्रदर्शन किया, इसके बाद भी बृहस्पतिवार को शहरों के अधिकांश हिस्सों से लेकर औद्योगिक तथा ग्रामीण क्षेत्र में बिजली के लिए हाहाकार मचा। पेयजल के लिए भी लोग तड़प रहे थे।

हालांकि, शुक्रवार को मुख्यमंत्री नायब सैनी और ऊर्जा मंत्री अनिल विज के साथ बैठक के बाद बिजली कर्मचारियों ने हड़ताल खत्म करने का एलान कर दिया है। 10 हजार करोड़ से ज्यादा का नुकसान इस समस्या ने त्योहारी सीजन में छोटी औद्योगिक इकाई संचालकों की कमर तोड़ दी। गुरुग्राम, बावल, पलवल के पृथला, फरीदाबाद, सोनीपत, नूंह तथा सोहना के बीच स्थित करीबतीस हजार छोटी औद्योगिक इकाई बिजली पर ही निर्भर रहने वाली इकाई के संचालक को कर्मचारियों को अवकाश देना पड़ा। पहले इनके पास डीजल जेनसेट हुआ करते थे पर पिछले चार साल से ग्रेप के तहत लगने वाली पाबंदी से कंपनी संचालक जेनसेट हटा चुके हैं।