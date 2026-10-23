हरियाणा में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल खत्म, CM नायब सैनी ने प्राइवेट कंपनी का लाइसेंस रद करने का दिया आश्वासन

जागरण संवाददाता, पंचकूला। हरियाणा में बिजली वितरण के निजीकरण के विरोध में चल रही बिजली कर्मचारियों की हड़ताल शुक्रवार (23 अक्टूबर, 2026) शाम को दूसरे दिन खत्म हो गई।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ पंचकूला में दूसरे दौर की बैठक के बाद कर्मचारी संगठनों ने हड़ताल वापस लेने का फैसला लिया।

CM ने निजी कंपनी का लाइसेंस रद करने का दिया आश्वासन

मुख्यमंत्री की ओर से गुरुग्राम और नूंह में निजी कंपनी को बिजली वितरण का लाइसेंस देने के फैसले को रद करने का आश्वासन मिलने के बाद सहमति बनी। कर्मचारी नेताओं ने बताया कि इस मामले में अब तीन नवंबर को दोबारा बैठक होगी।