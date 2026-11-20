राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने भारतीय वन सेवा (आइएफएस) के 32 अधिकारियों के तबादले और नई नियुक्तियों संबंधी आदेश जारी किए हैं। सरकार ने सीनियर आइएफएस अधिकारी केसी मीना को प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर आफ फारेस्ट (पीसीसीएफ) की जिम्मेदारी सौंपी है।



वहीं नवदीप सिंह हुड्डा को पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ कम चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, हरियाणा पंचकूला के साथ एपीसीसीएफ फारेस्ट्री हरियाणा का कार्यभार दिया गया है।



घनश्याम शुक्ला को एमडी एचडीएफसी पंचकूला और एपीसीसीएफ डेवलपमेंट पंचकूला का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अतुल जे सरकार को मेंबर सेक्रेटरी, हरियाणा स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड पंचकूला लगाया गया है। डा. टीपी सिंह को सीईओ कैंपा ( कंपनशेटरी अफोरस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथारिटी), हरियाणा पंचकूला की जिम्मेदारी दी गई है।



शिवकुमार को सीसीएफ (चीफ कंजर्वेटर आफ फारेस्ट) प्रोटेक्शन-2 गुरुग्राम और सीजीएफ गुरुग्राम, वासवी त्यागी को सेक्रेटरी पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव हरियाणा और रंजीथा को सीसीई एडमिनिस्ट्रेशन व सीसीएफ वाइल्डलाइफ पंचकूला का प्रभार दिया गया है।



बी निवेदिता को सीएफ (चीफ कंजर्वेटर फारेस्ट) नॉर्थ अंबाला और सीएफ पंचकूला, जितेंद्र अहलावत को सीजीएफ एचडीएफसी गुरुग्राम और सीएफ साउथ गुरुग्राम, सुभाष यादव को सीएफ मुख्यालय पंचकूला और सीएफ सेंट्रल सर्कल रोहतक की जिम्मेदारी दी गई है। आर आनंद को सीएफ सर्कल हिसार लगाया गया है।



हैरतजीत कौर को ज्वाइंट सीईओ कैंपा और सीजीएम एचडीएफसी अंबाला, जबकि विजयलक्ष्मी को सीजीएम एचडीएफसी करनाल और सीएफ करनाल की जिम्मेदारी मिली है।