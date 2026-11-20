राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार और चिकित्सा ढांचे को मजबूत करने की दिशा में कदम उठा रही है।

इसी कड़ी में जींद, गुरुग्राम और महेंद्रगढ़ जिलों में चार नए उप-स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण किया जाएगा। इन पर 2 करोड़ 14 लाख 96 हजार रुपये खर्च होंगे। वहीं, जींद जिले के नरवाना स्थित सिविल अस्पताल को 50 से बढ़ाकर 100 बिस्तरों का करने की मंजूरी दी गई है। इस परियोजना पर 106.02 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।



स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने बताया कि नरवाना सिविल अस्पताल के अपग्रेड होने से शहर के साथ आसपास के दर्जनों गांवों की आबादी को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी।

अस्पताल में बिस्तरों की संख्या बढ़ाने के साथ चिकित्सा उपकरणों, विशेषज्ञ चिकित्सकों और आपातकालीन सेवाओं का भी विस्तार किया जाएगा। इससे मरीजों को गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा और जिला मुख्यालय के अस्पतालों पर दबाव भी कम होगा।



नए उप-स्वास्थ्य केंद्रों में जींद जिले के बराह कलां में 43.51 लाख और अनूपगढ़ में 55 लाख रुपये की लागत से निर्माण होगा। गुरुग्राम के गुडाना में 60.95 लाख रुपये तथा महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल क्षेत्र के बेवल में 55.50 लाख रुपये की अनुमानित लागत से केंद्र बनाया जाएगा।