हरियाणा को मिलेंगी 500 नई बसें, गुरुग्राम में बनेंगे फ्लाईओवर और अंडरपास; कैबिनेट का बड़ा फैसला

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा रोडवेज में 500 पूर्ण निर्मित डीजल इंजन वाली नॉन-एसी बसें शामिल होंगी। यह बसें नवीनतम बीएस-VI उत्सर्जन मानकों के अनुरूप होंगी। इसके अलावा 24 पूर्ण निर्मित डीजल इंजन वाले ट्रक और डीजल एग्जास्ट फ्लूइड की खरीद की जाएगी।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आयोजित हाई पावर्ड परचेज कमेटी और हाई पावर्ड वर्क्स परचेज कमेटी की बैठक में कुल नौ प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बोलीदाताओं से मोल-भाव कर करीब 12 करोड़ रुपये बचाए गए। गुरुग्राम में बनेंगे फ्लाईओवर गुरुग्राम में बढ़ते यातायात के दबाव को कम करने और शहर की कनेक्टिविटी बेहतर बनाने के लिए सेक्टर-45-46 और 51-52 के चौराहे पर फ्लाईओवर, सेक्टर-85-86 और 89-90 के चौराहे पर फ्लाईओवर तथा सेक्टर-27-29 और 43-44 के चौराहे पर अंडरपास का निर्माण किया जाएगा।

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल और लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) मंत्री रणबीर गंगवा बैठक में शामिल थे। जींद जिले के गांव हैबतपुर में निर्माणाधीन संत शिरोमणि श्री धन्ना भगत जी राजकीय मेडिकल कॉलेज के लिए फर्नीचर की खरीद होगी।