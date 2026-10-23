हरियाणा सरकार ने प्राइवेट बिजली कंपनी के लाइसेंस पर लगाई रोक, CM सैनी ने HERC को धारा 108 के तहत दिए निर्देश

राजेश मलकानियां, पंचकूला। हरियाणा में बिजली वितरण के निजीकरण को लेकर चल रहे विवाद के बीच राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने हरियाणा विद्युत नियामक आयोग (एचईआरसी) को बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 108(1) के तहत निर्देश जारी कर प्रदेश में कहीं भी समानांतर बिजली वितरण लाइसेंस को लागू करने, परिचालन शुरू करने या प्रभावी करने से रोकने को कहा है। ये निर्देश मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मंजूरी से जारी किए गए हैं। सरकार ने आयोग के सचिव को इन निर्देशों को आयोग के संज्ञान में लाने के लिए कहा है।

यह कदम ऐसे समय उठाया गया है, जब एचईआरसी ने 19 अक्टूबर 2026 को याचिका संख्या 30/2026 में इलेवन पावर प्राइवेट लिमिटेड (ईपीपीएल) को गुरुग्राम और नूंह जिलों में समानांतर बिजली वितरण लाइसेंस प्रदान किया था। इन जिलों में पहले से दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड बिजली वितरण का काम कर रहा है।

उपभोक्ताओं और सरकारी बिजली निगमों के हितों का दिया हवालाल सरकार की ओर से जारी निर्देशों में कहा गया है कि समानांतर लाइसेंस दिए जाने से प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं, सरकारी बिजली वितरण कंपनियों और जनहित पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर गंभीर चिंता है। सरकार के अनुसार, लाइसेंस दिए जाने के बाद आम जनता, उपभोक्ताओं, किसानों और बिजली कर्मचारियों में असंतोष और आशंकाओं की जानकारी भी मिली है।

निर्देशों में यह भी उल्लेख किया गया है कि राज्य की बिजली वितरण कंपनियों ने लाइसेंस देने का विरोध करते हुए कंपनी की वित्तीय क्षमता, ऋण चुकाने की विश्वसनीयता, तकनीकी तैयारियों और पूरे लाइसेंस क्षेत्र में सभी उपभोक्ताओं को बिजली उपलब्ध कराने की क्षमता पर सवाल उठाए थे।

सरकार का कहना है कि इन परिस्थितियों का असर मौजूदा बिजली वितरण कंपनी और उसके उपभोक्ताओं पर पड़ सकता है। हालांकि, निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि राज्य सरकार फिलहाल 19 अक्टूबर के आयोग के आदेश में दिए गए निष्कर्षों की सही-गलत होने की जांच नहीं कर रही है। सरकार ने अपनी नीति और उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया है।

धारा 108 के तहत जारी किए निर्देश बिजली अधिनियम की धारा 108(1) राज्य सरकार को जनहित से जुड़े नीतिगत मामलों में विद्युत नियामक आयोग को लिखित निर्देश देने का अधिकार देती है। इसी प्रावधान का इस्तेमाल करते हुए सरकार ने आयोग को निर्देश दिया है कि हरियाणा में कहीं भी समानांतर बिजली वितरण लाइसेंस बनाया, चालू या प्रभावी न किया जाए।

सरकार के इस कदम से गुरुग्राम और नूंह में इलेवन पावर प्राइवेट लिमिटेड को दिए गए लाइसेंस के कार्यान्वयन पर असर पड़ना तय माना जा रहा है। हालांकि, इन निर्देशों के बाद आयोग की ओर से क्या औपचारिक कदम उठाए जाते हैं और लाइसेंस के संबंध में आगे क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है, यह स्पष्ट होना बाकी है।