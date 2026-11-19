राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा के पांच कांग्रेस नेताओं को पार्टी संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में इन पांचों नेताओं को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है।

हरियाणा से सिर्फ दो नेताओं दीपक राठौर और सुनील अहिरे को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। खास बात यह है कि दीपक राठौर और सुनील अहिरे दोनों ही मूल रूप से हरियाणा के रहने वाले नहीं हैं, लेकिन उन्हें हरियाणा से राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया गया है।

हिमाचल का चुनाव भी लड़ चुके दीपक राठौर दीपक राठौर हिमाचल प्रदेश की ठियोंग विधानसभा सीट से चुनाव लड़ चुके हैं और तेलंगाना राज्य के लिए संगठन पर्यवेक्षक के रूप में जिम्मेदारी निभा चुके हैं। सुनील अहिरे मूल रूप से महाराष्ट्र के मुंबई के रहने वाले हैं। राष्ट्रीय स्तर पर वह कांग्रेस के प्रवक्ता रह चुके हैं।

हरियाणा के सोनीपत जिले के गांव कथूरा के रहने वाले प्रदीप नरवाल को बिहार से कांग्रेस सचिव बनाया गया है। पहले वह हरियाणा से ही राष्ट्रीय सचिव थे। उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी रह चुके प्रदीप नरवाल ने बवानीखेड़ा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था। दिवंगत समाजवादी नेता शरद यादव और डॉ रेखा यादव की बेटी सुभाषिनी यादव को गुजरात से कांग्रेस का राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है।

कांग्रेस की प्रभारी भी रह चुकी है सुभाषिनी यादव जेडीयू हरियाणा के पूर्व अध्यक्ष कमलवीर सिंह के बेटे राजकमल के साथ सुभाषिनी यादव को सचिव बनाया गया है। सुभाषिनी यादव गुजरात कांग्रेस की प्रभारी रह चुकी हैं और बिहार की बिहारीगंज विधानसभा सीट से चुनाव लड़ चुकी हैं।