हरियाणा में 40000 बिजली कर्मचारी हड़ताल लेंगे वापस? आज 3 बजे होगी बैठक, अनिल विज बोले- समाधान लगभग निकल चुका है

जागरण संवाददाता, पंचकूला। हरियाणा में बिजली कर्मचारियों की तीन दिवसीय हड़ताल के बीच बिजली मंत्री अनिल विज ने कर्मचारियों से हड़ताल वापस लेने की अपील की है।

उन्होंने कहा कि मामले का समाधान लगभग हो चुका है। इस संबंध में मुख्यमंत्री से भी बातचीत की गई है। शुक्रवार को दोपहर तीन बजे कर्मचारी नेताओं के साथ बैठक होगी, जिसमें आगे की स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है।

पंचकूला स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय पंचकमल पहुंचे बिजली मंत्री अनिल विज ने कहा कि सरकार ने इस मामले में अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने बताया कि हरियाणा विद्युत नियामक आयोग (एचईआरसी) के फैसले को धारा 108 के तहत रद्द करने का प्रावधान है। सरकार इसी कानूनी प्रावधान के तहत आगे बढ़ रही है। कर्मचारी नेताओं के साथ होगी बैठक अनिल विज ने कहा कि उन्होंने कर्मचारी नेताओं से बातचीत की है। शुक्रवार दोपहर तीन बजे उनके साथ होने वाली बैठक में मामले पर आगे चर्चा की जाएगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि बातचीत के जरिए विवाद का समाधान निकल सकता है।