हरियाणा में प्रशासनिक फेरबदल, 7 IAS समेत 14 अधिकारियों का तबादला; गुरुग्राम-फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी के CEO बदले

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा फेरबदल करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) और हरियाणा सिविल सेवा (एचसीएस) अधिकारियों के तबादला एवं नियुक्ति आदेश जारी किए हैं। मंगलवार रात जारी आदेश में 7 आईएएस और 7 ही एचसीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं।

राज्य शासन द्वारा तुरंत प्रभाव से लागू किए गए इन आदेशों में सबसे प्रमुख बदलाव गुरुग्राम और फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी में देखने को मिला है, जहां शीर्ष नेतृत्व को बदल दिया गया है। 2007 बैच के आईएएस दुष्मंत कुमार बेहरा जीएमडीए और एफएमडीए के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं, जबकि इन पदों पर कार्यरत फूलचंद मीणा का तबादला कर दिया गया है। 2004 बैच के आईएएस अधिकारी फूलचंद मीणा को गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी तथा फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथारिटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद से हटाकर अब मानव संसाधन विभाग तथा सामान्य प्रशासन विभाग में आयुक्त एवं सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है।