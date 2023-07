AAP Electricity Movement in Panchkula आम आदमी पार्टी पंचकूला से बिजली आंदोलन की शुरुआत करेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान बिजली आंदोलन की शुरुआत करेंगे। इस दौरान आप हरियाणा अध्यक्ष सुशील गुप्ता समेत आप के सभी वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। बिजली कटौती और गलत बिलों के खिलाफ आप पूरे प्रदेश में बिजली आंदोलन चलाएगी।

हरियाणा में AAP का बिजली आंदोलन, आज सीएम केजरीवाल और मान पंचकूला से करेंगे अभियान की शुरुआत

पंचकूला, जागरण संवाददाता। AAP Electricity Movement in Panchkula: आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में बिजली आपूर्ति को लेकर सीएम मनोहर लाल की सरकार को घेरा है। इसी के चलते आम आदमी पार्टी पंचकूला से बिजली आंदोलन की शुरुआत करेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री और पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान बिजली आंदोलन की शुरुआत करेंगे। इस दौरान आप हरियाणा अध्यक्ष सुशील गुप्ता समेत आप के सभी वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। आप पूरे प्रदेश में चलाएगी बिजली आंदोलन बिजली कटौती और गलत बिलों के खिलाफ आप पूरे प्रदेश में बिजली आंदोलन चलाएगी। हरियाणा आप के प्रदेशाध्यक्ष एवं राज्यसभा सदस्य डा. सुशील गुप्ता, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा, प्रचार समिति के अध्यक्ष डॉ. अशोक तंवर और राष्ट्रीय संयुक्त सचिव चौधरी निर्मल सिंह ने पत्रकारों से बातचीत में बिजली संकट पर सवाल उठाए। क्यों चला रही आप आंदोलन? डॉ. सुशील गुप्ता ने कहा कि दिल्ली और पंजाब में पार्टी की सरकार है जहां किसानों को धान रोपाई के लिए 10 से 12 घंटे बिजली दी जा रही है। इसके उलट हरियाणा में धान रोपाई के सीजन में किसानों को आठ घंटे भी बिजली नहीं मिल पा रही। उन्होंने कहा कि बिजली की बदहाल व्यवस्था के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने बिजली आंदोलन शुरू करने का फैसला लिया है। वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने कहा कि प्रदेश में बिजली संकट है इस बात को जन जन तक पहुंचाने के लिए आप मेगा कैंपेन लांच करने जा रही है।

Edited By: Preeti Gupta