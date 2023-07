आप के राष्ट्रीय संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पंचकूला से नौ जुलाई को बिजली आंदोलन का बिगुल फूंकेंगे। हरियाणा आप के प्रदेशाध्यक्ष एवं राज्यसभा सदस्य डा. सुशील गुप्ता ने कहा कि हरियाणा में धान रोपाई के सीजन में किसानों को आठ घंटे भी बिजली नहीं मिल पा रही। आज पूरे हरियाणा के लोग परेशानी झेल रहे हैं।

Haryana: हरियाणा में AAP का बिजली आंदोलन, नौ जुलाई को सीएम केजरीवाल और मान फूंकेंगे बिगुल

चंडीगढ़, राज्य ब्यूरो। दिल्ली और पंजाब में घरेलू उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली दे रही आम आदमी पार्टी (आप) अब इस मुद्दे को हरियाणा में भी भुनाने की तैयारी में है। बिजली कटौती और गलत बिलों के खिलाफ आप पूरे प्रदेश में बिजली आंदोलन चलाएगी। आप के राष्ट्रीय संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पंचकूला से नौ जुलाई को बिजली आंदोलन का बिगुल फूंकेंगे। हरियाणा आप के प्रदेशाध्यक्ष एवं राज्यसभा सदस्य डा. सुशील गुप्ता, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा, प्रचार समिति के अध्यक्ष डा. अशोक तंवर और राष्ट्रीय संयुक्त सचिव चौधरी निर्मल सिंह ने बृहस्पतिवार को पत्रकारों से बातचीत में बिजली संकट पर सवाल उठाए। डा. सुशील गुप्ता ने कहा कि दिल्ली और पंजाब में पार्टी की सरकार है जहां किसानों को धान रोपाई के लिए 10 से 12 घंटे बिजली दी जा रही है। इसके उलट हरियाणा में धान रोपाई के सीजन में किसानों को आठ घंटे भी बिजली नहीं मिल पा रही। बिजली की बदहाल व्यवस्था के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने बिजली आंदोलन शुरू करने का फैसला लिया है। वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने कहा कि प्रदेश में बिजली संकट है इस बात को जन जन तक पहुंचाने के लिए आप मेगा कैंपेन लांच करने जा रही है। इसी तरह प्रदेश प्रचार समिति के अध्यक्ष डा. अशोक तंवर ने कहा कि सरकार के नौ साल बीतने को है लेकिन बिजली के बिल फुल हैं और बत्ती गुल है। उद्योग से लेकर किसान सब इससे प्रभावित हैं। राष्ट्रीय सह सचिव चौधरी निर्मल सिंह ने कहा कि आज पूरे हरियाणा के लोग परेशानी झेल रहे हैं।

