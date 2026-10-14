वॉट्सऐप पर आया चालान का मैसेज? हो सकती है ठगी, पलवल पुलिस ने जारी की साइबर एडवाइजरी

जासं, पलवल। फर्जी ट्रैफिक चालान और सरकारी नोटिस के नाम पर साइबर ठग लोगों की गाढ़ी कमाई पर हाथ साफ कर रहे हैं। वाहन का चालान काटने और तुरंत भुगतान नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई की धमकी देकर लोगों को फर्जी वेबसाइट पर पहुंचाया जा रहा है।

इसके बाद बैंक खाते और कार्ड से जुड़ी जानकारी लेकर रकम उड़ा ली जाती है। इसे लेकर पलवल पुलिस ने राष्ट्रीय साइबर जागरुकता माह के तहत 11 अक्टूबर को विशेष एडवाइजरी जारी कर लोगों को सतर्क रहने की अपील की है।

एसपी दीप्ति गर्ग ने बताया कि साइबर ठग मोबाइल पर एसएमएस और वाट्सअप के जरिए फर्जी चालान या सरकारी नोटिस भेजते हैं। संदेश में एक संदिग्ध लिंक दिया जाता है और दावा किया जाता है कि वाहन का चालान लंबित है।

जल्द भुगतान नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी देकर लोगों को घबराहट में लिंक खोलने के लिए मजबूर किया जाता है। लिंक पर क्लिक करने के बाद व्यक्ति असली सरकारी पोर्टल जैसी दिखने वाली फर्जी वेबसाइट पर पहुंच जाता है।

यहां चालान भुगतान के बहाने बैंक खाते, डेबिट या क्रेडिट कार्ड नंबर, सीवीवी और ओटीपी जैसी गोपनीय जानकारी मांगी जाती है। जानकारी साझा करते ही खाते से रकम निकल सकती है। कुछ मामलों में संदिग्ध लिंक के जरिए मोबाइल में मैलवेयर भी डाउनलोड हो जाता है, जिससे निजी डेटा चोरी होने का खतरा रहता है।

आधिकारिक पोर्टल से ही करें चालान का भुगतान पलवल पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि एसएमएस या व्हाट्सएप पर आए किसी अनजान लिंक से चालान का भुगतान न करें। वाहन के चालान की जानकारी लेने और भुगतान करने के लिए केवल आधिकारिक सरकारी पोर्टल echallan.parivahan.gov.in का इस्तेमाल करें।