अंकुर अग्निहोत्री, पलवल। रेलवे बैरियर से मोटरसाइकिल टकराने के मामले में वाहन छुड़वाने और सजा से बचाने के नाम पर तीन लाख रुपये की रिश्वत मांगने वाले आरपीएफ (RPF) के एएसआई (ASI) को एसवी एंड एसीबी फरीदाबाद की टीम ने गिरफ्तार किया है।

आरोपित को शेष तीन हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोचा गया। उसकी पहचान विक्रम सिंह के रूप में हुई है। वह मथुरा जिले के कोसी कलां स्थित आरपीएफ पोस्ट पर तैनात था। तीन लाख रुपये की रिश्वत मांगी गई.. प्राप्त जानकारी के मुताबिक, शिकायतकर्ता की मोटरसाइकिल होडल के पास रेलवे क्रॉसिंग के बूम बैरियर से टकरा गई थी। आरोप है कि इस मामले में मोटरसाइकिल छुड़वाने और उसे दोषसिद्ध होने से बचाने के नाम पर एएसआई विक्रम सिंह ने तीन लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी।