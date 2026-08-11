पलवल में करोड़ों की सीवर लाइन बनी आफत, टूटे मैनहोल से हादसों का मंडरा रहा खतरा

क्षेत्र के निवासियों और दुकानदारों ने जन स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों से मांग की है कि बाजार व मंदिर मार्ग पर स्थिति टूटे मैनहोल के ढक्कनों को तुरंत बदलवाया जाए और सीवर जाम की समस्या का स्थायी समाधान निकाला जाए ताकि किसी बड़ी अनहोनी से बचा जा सके।



सीवर के टैंकों के टूटे हुए ढक्कन जहां राहगीरों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं, वहीं ये बेसहारा पशुओं के लिए भी खतरा बने हुए हैं, विभागीय अधिकारियों को इस ओर ध्यान देना चाहिए- किशनचंद शर्मा



जन स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही आमजन के लिए मुसीबत बनती जा रही है। कहीं पर सीवर जाम से लोग परेशान हैं तो कहीं सीवर के मेनहाल के ढक्कन टूटे पड़े हुए हैं- सूरजभान वशिष्ठ



बाजार में भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में सीवर के मेनहाल के ढक्कन टूटे होने से बाजार में आने वाले ग्राहक भी प्रभावित हो रहे हैं। विभागीय कर्मचारियों को शीघ्र ही ढक्कनों को बदलना चाहिए- भगवान सिंह,पूर्व पंचायत सदस्य



जहां जहां से सीवर संबंधित शिकायतें मिलती हैं, वहां कर्मचारियों को भेजकर उसका निवारण किया जाता है, अगर कहीं पर सीवर के मेनहाल के ढक्कन टूटे हुए हैं तो उन्हें तुरंत बदलवा दिया जाएगा ताकि आमजन को परेशानी न हो- राहुल कुमार, कनिष्ठ अभियंता, जन स्वास्थ्य विभाग