लाडो लक्ष्मी योजना: अब 1.80 लाख आय वाले परिवारों को भी मिलेंगे 2,100 रु प्रति माह

जागरण संवाददाता, पलवल। प्रदेश सरकार की दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का दायरा अगले महीने से और व्यापक होने जा रहा है। अब 1.80 लाख रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाली महिलाओं और बेटियों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। पात्र महिलाओं के बैंक खातों में हर महीने 2,100 रुपये की राशि सीधे स्थानांतरित की जाएगी।

सरकार के इस फैसले से जिले की महिलाओं में भारी उत्साह है और उनका कहना है कि इस कदम से अब उनका भी अपना बैंक बैलेंस बन सकेगा। महिलाओं ने खुशी जताते हुए कहा कि इससे उन्हें आर्थिक स्वाधीनता मिलेगी।



बता दें कि वर्तमान में इस योजना का लाभ केवल एक लाख रुपये तक की सालाना आय वाले परिवारों की महिलाओं को ही मिल रहा है। सरकार आगामी 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिवस के अवसर पर योजना का विस्तार करने जा रही है, जिसके बाद नई आय सीमा लागू होगी।

लाभार्थियों की संख्या में होगी तीन गुना वृद्धि जिले में फिलहाल 33 हजार 731 महिलाएं इस योजना का लाभ लेने की हकदार हैं। आय सीमा बढ़ाकर 1.80 लाख रुपये किए जाने के बाद लाभार्थियों की संख्या दोगुनी होने की संभावना है। इससे पहले तक पात्रता कम होने के कारण कई जरूरतमंद महिलाएं योजना से वंचित रह रही थीं।

हर माह दी जाती है आर्थिक सहायता लाडो लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता दी जाती है। इस राशि का उपयोग महिलाएं घर-गृहस्थी, बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य जैसी जरूरतों के लिए कर सकती हैं। योजना का विस्तार होने से न केवल गरीब, बल्कि कम आय वाले परिवारों की महिलाओं को भी सीधा लाभ मिलेगा।