पलवल-दिल्ली रेलखंड पर बढ़ेगी परेशानी, फरीदाबाद स्टेशन पर काम के चलते 45 दिन रद रहेंगी 8 EMU ट्रेनें

जागरण संवाददाता, पलवल। फरीदाबाद रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्य के चलते एक सितंबर से 15 अक्टूबर तक पलवल-दिल्ली रेलखंड पर सफर करने वाले यात्रियों की समस्याएं बढ़ने वाली हैं।

उत्तर रेलवे ने फरीदाबाद स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 2 और 3 की लाइन नंबर 4 व 5 पर निर्माण कार्य को गति देने के उद्देश्य से 45 दिनों का पावर एवं ट्रैफिक ब्लाक मंजूर किया है।

इस अवधि के दौरान पलवल से दिल्ली, गाजियाबाद, साहिबाबाद और शकूरबस्ती (एसएसबी) की ओर जाने वाली आठ प्रमुख ईएमयू व लोकल ट्रेनें एक सितंबर से 15 अक्टूबर तक पूरी तरह निरस्त रहेंगी।

रद रहने वाली प्रमुख ट्रेनें

ब्लाक के कारण इस रूट की कई ईएमयू व उपनगरीय सेवाओं को एक सितंबर से 15 अक्टूबर तक पूरी तरह रद्द कर दिया गया है। निरस्त की गई मुख्य ट्रेनों में 64015 (पलवल - शकूरबस्ती), 64057 (पलवल - गाजियाबाद), 64012 (शकूरबस्ती - पलवल), 64013 (पलवल - शकूरबस्ती), 64052 (गाजियाबाद - पलवल), 64078 (नई दिल्ली - पलवल), 64908 (शकूरबस्ती - बल्लभगढ़) तथा 64071 (बल्लभगढ़ - शकूरबस्ती) शामिल हैं।

रात में रहेगा 3 घंटे तक का ब्लाक रेलवे मुख्यालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार यह ब्लाक मुख्य रूप से रात के समय लागू किया जाएगा। इसमें एक सितंबर और 15 अक्टूबर को रात 12:05 से 2:35 बजे तक ढाई घंटे का, जबकि 2 सितंबर से 14 अक्टूबर तक प्रतिदिन रात 12:05 से 3:05 बजे तक तीन घंटे का ब्लाक रहेगा।

रेलवे प्रशासन का मुख्य उद्देश्य फरीदाबाद स्टेशन के पुनर्विकास कार्य को रेल यातायात की सुरक्षा के साथ जल्द पूरा करना है। रात के समय ब्लॉक निर्धारित किए जाने से दिन के समय मुख्य लाइन पर ट्रेनों का संचालन सामान्य रहेगा।