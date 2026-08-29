बोड़ाकी रेलवे स्टेशन से ग्रेटर नोएडा पहुंचना होगा आसान, परीचौक-कासना तक ई-बस सेवा का ट्रायल शुरू

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। बोड़ाकी रेलवे स्टेशन से परीचौक होकर कासना तक ई बसोंं का संचालन शुरू करने के लिए शनिवार को ट्रायल किया गया। बोड़ाकी से कासना तक बस सेवा की मांग काफी समय से हाे रही थी। ट्रायल शुरू होने पर ग्रामीणों ने इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का आभार जताया है।

ग्रेटर नोएडा की औद्योगिक इकाई में नौकरी व संस्थानों में पढ़ने के लिए बड़ी संख्या में युवा बोड़ाकी रेलवे स्टेशन उतरने के बाद आटो आदि से ग्रेटर नोएडा आते हैं। इससे उन्हें किराये की मनमानी के अलावा समय से आन जाने के लिए वाहन मिलने की चिंता बनी रहती है।