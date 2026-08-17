संडीला से चंडीगढ़ वाया हरिद्वार रूट पर नई बस सेवा शुरू, यूपी के पांच जिलों को मिलेगा फायदा

जागरण संवाददाता, हरदोई। जिले के यात्रियों के लिए परिवहन विभाग ने एक नई सीधी बस सेवा शुरू करने की तैयारी की है। हरदोई डिपो से चंडीगढ़ के बीच बस का संचालन किया जाएगा।

इस बस के जरिए यात्रियों को संडीला, हरदोई से शाहजहांपुर, बरेली, मुरादाबाद, हरिद्वार, सहारनपुर और अंबाला होते हुए चंडीगढ़ पहुंचने की सुविधा मिलेगी। हरदोई से चंडीगढ़ तक यात्रा करने वाले यात्रियों को 968 रुपये किराया देना होगा।

डिपो प्रभारी वैभव रघुवंशी ने बताया कि यात्रियों की मांग को देखते हुए इस सेवा को शुरू किया जा रहा है। बस का कुल परिचालन मार्ग करीब 1674 किलोमीटर का होगा। नई सेवा शुरू होने से हरदोई और आसपास के यात्रियों को चंडीगढ़ के लिए सीधे परिवहन की सुविधा मिलेगी।

ये रहेगा रूट निर्धारित समय सारणी के अनुसार बस हरदोई से शाम 3 बजे रवाना होगी। इसके बाद शाम 4 से 6 बजे के बीच संडीला पहुंचेगी। वहां से पुन: हरदाेई वापस आएगी। हरदोई से आगे शाहजहांपुर में रात 10 से 10:30 बजे, बरेली में रात 12 से 12:30 बजे और मुरादाबाद में रात 2:30 से 2:40 बजे तक ठहराव निर्धारित है। इसके बाद बस सुबह 6:40 से 7 बजे के बीच हरिद्वार, 8:30 से 8:40 बजे सहारनपुर और 10:10 से 10:20 बजे अंबाला कैंट पहुंचेगी। बस का चंडीगढ़ पहुंचने का निर्धारित समय दोपहर 12 बजे है।

वापसी में बस चंडीगढ़ से दोपहर 2 बजे चलेगी। अंबाला कैंट में 3:30 से 3:40 बजे, सहारनपुर में शाम 5:10 से 5:20 बजे, हरिद्वार में 6:50 से 7 बजे, मुरादाबाद में रात 11 से 11:10 बजे, बरेली में रात 1:10 से 1:40 बजे और शाहजहांपुर में 3:40 से 3:50 बजे ठहराव रहेगा। इसके बाद बस सुबह करीब 5:50 से 6 बजे हरदोई पहुंचेगी।