रेवाड़ी रेलवे स्टेशन पर बिगड़े हालात, भारी भीड़ से प्लेटफॉर्म-5 पर मची अफरा-तफरी

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। रेवाड़ी जंक्शन पर रविवार दोपहर करीब 12 बजे प्लेटफार्म नंबर-4 और 5 पर यात्रियों की भारी भीड़ जमा हो गई। बताया जा रहा है कि रेलवे प्रशासन ने प्लेटफार्म नंबर-2 पर आने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को प्लेटफार्म नंबर-5 पर डायवर्ट कर दिया।

वहीं, इसी दौरान प्लेटफार्म नंबर-3 पर आने वाली आला हजरत एक्सप्रेस को भी प्लेटफार्म नंबर-5 पर आने की सूचना उदघोषणा कर दी। एक ही प्लेटफार्म पर दो ट्रेनों के यात्रियों के पहुंचने से अचानक भारी भीड़ जमा हो गई। त्योहारों के चलते पहले से ही स्टेशन पर यात्रियों की संख्या अधिक थी। इसी समय प्लेटफार्म चार दिल्ली से श्री गंगा नगर जाने वाली ट्रेन के यात्रियों के चलते प्लेटफार्म नंबर पर पैर रखने तक की जगह नहीं बची और यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। भीड़ इतनी अधिक हो गई कि कई यात्रियों का सांस लेना भी मुश्किल हो गया।

यात्रियों का कहना है कि प्लेटफार्म पर मौजूद भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त नजर नहीं आई। उनका आरोप है कि यदि इस दौरान थोड़ी सी भी भगदड़ या अफरा-तफरी मच जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था।