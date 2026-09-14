पलवल में बेटी के लिए दवा लेने निकली मां की दर्दनाक मौत, NH-19 पर तेज रफ्तार बाइक ने मारी टक्कर

जागरण संवाददाता, पलवल। राष्ट्रीय राजमार्ग-19 पर शहर के बस स्टैंड के पास बाइक की टक्कर से 36 वर्षीय महिला की मौत हो गई। मृतका की पहचान सल्लागढ़ की रहने वाली हेमलता के रूप में हुई है। कैंप थाना पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर मृतक की शव का पोस्टमार्टम कराया है।

जानकारी के अनुसार, रविवार को हेमलता अपनी आठ साल की बेटी नैना के लिए गुरु नानक अस्पताल से दवाई लेने जा रही थीं। राष्ट्रिय राजमार्ग पार करते समय एक तेज़ रफ्तार बाइक के चालक ने उन्हें सीधी टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसा होते ही बाइक चालक मौके से फरार हो गया।