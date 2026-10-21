पलवल में विजिलेंस की रेड, क्रेटा कार छुड़वाने के नाम पर रिश्वत ले रहा CIA का SI रंगे हाथ गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, पलवल। रेवाड़ी विजिलेंस की टीम ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए पलवल जिले के सीआईए होडल में तैनात सब-इंस्पेक्टर सिराजुद्दीन को पांच हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। सब-इंस्पेक्टर को पलवल के कोर्ट परिसर से पकड़ा गया है।

क्रेटा छुड़वाने के लिए मांगी रिश्वत मिली जानकारी के अनुसार, थाना बहीन में बीती 18 अक्टूबर को अवैध हथियारों से संबंधित मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में पुलिस ने दो अवैध कट्टों के साथ नूंह के समसाबाद खेचातान निवासी शमशुदीन और बिसमाउल को सफेद रंग की क्रेटा सहित पकड़ा था।

मामले के अनुसंधान अधिकारी सब-इंस्पेक्टर सिराजुद्दीन ने आरोपी की कानूनी प्रक्रिया में मदद करने तथा जब्त की गई क्रेटा कार को छुड़वाने के बदले 10,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। आरोपी पुलिसकर्मी पहले ही आरोपी के स्वजन से पांच हजार रुपये ले चुका था और बाकी की मांग कर रहा था।