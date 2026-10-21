पलवल में अफसरों की खींचतान में फंसी जनता, दूषित पानी और बदबू से जीना दुश्वार; सता रहा बीमारियों का डर

अंकुर अग्निहोत्री, होडल। जन स्वास्थ्य विभाग और नगर परिषद के अधिकारियों के बीच आपसी तालमेल का अभाव शहरवासियों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है।

हालात यह हैं कि एक विभाग दूसरे विभाग की जिम्मेदारी बताकर समस्या से पल्ला झाड़ लेता है, जबकि समाधान की आस में लोग कार्यालयों के चक्कर काटने को मजबूर हैं।

दूषित पानी की निकासी समस्या का सबब

ऐसा ही मामला पुरानी जीटी रोड स्थित गढ़ी चौक से डबचिक जाने वाले मार्ग पर आदर्श कालोनी का है, जहां वर्षों से दूषित पानी की निकासी की समस्या बनी हुई है।

कॉलोनी में सड़क किनारे स्थित बैंक्वेट हाल के सामने जन स्वास्थ्य विभाग की ओर से सीवर लाइन और नगर परिषद की ओर से नाली का निर्माण कराया गया है।

इसके बावजूद दूषित पानी की निकासी सुचारू रूप से नहीं हो पा रही है। नतीजतन, कॉलोनी का गंदा पानी मुख्य सड़क के किनारे जमा रहता है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि वे कई वर्षों से इस समस्या के समाधान के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों से शिकायत कर रहे हैं। लेकिन, अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।

बदबू और मच्छरों से जीना हुआ मुश्किल

स्थानीय लोगों के अनुसार, बैंक्वेट हॉल के सामने सीवर लाइन अक्सर जाम रहती है। वहीं, नगर परिषद की नालियों की नियमित सफाई नहीं होने से समस्या और गंभीर हो जाती है।

लोगों का कहना है कि शिकायत करने पर कभी सीवर लाइन तो कभी नाली की समस्या बताकर जिम्मेदारी दूसरे विभाग पर डाल दी जाती है। दोनों विभागों के बीच तालमेल नहीं होने का खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है।

राहगीर कमल, प्रवीण, उदय सिंह, ओम प्रकाश, कल्याण, दया किशन और नरेश कुमार ने बताया कि इस मार्ग से गुजरते समय सड़क किनारे जमा दूषित पानी से उठने वाली तेज बदबू का सामना करना पड़ता है। गंदे पानी के कारण क्षेत्र में मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ रहा है, जिससे बीमारियां फैलने की आशंका बनी हुई है।

झाड़ियों से बढ़ रहा हादसों का खतरा लंबे समय से जमा दूषित पानी के कारण सड़क किनारे झाड़ियां भी उग आई हैं। रात के समय अंधेरा होने पर यहां से गुजरने वाले वाहन चालकों और राहगीरों को दुर्घटना का खतरा बना रहता है।