शराब के नशे में चला रहे थे पटाखा, उड़ गई गोली लगने की अफवाह; घंटों हांफती रही पलवल पुलिस

जागरण संवाददाता, पलवल। पलवल जिले के होडल में राष्ट्रीय राजमार्ग-19 पर एक युवक को गोली लगने की सूचना से पुलिस कई घंटे तक परेशान रही। हालांकि, फरीदाबाद के एक निजी अस्पताल पहुंचने पर जब पुलिस ने डॉक्टरों और घायल से पूछताछ की, तब पुलिस को राहत की सांस मिली। दरअसल, पूरा मामला शराब के नशे में पटाखे चलाने के दौरान पटाखा या पत्थर उछलकर लगने का निकला।

मिली जानकारी के मुताबिक, बुधवार रात पुलिस को सूचना मिली थी कि होडल निवासी साहिल नामक युवक के पेट में गोली लगी है। शुरुआती सूचना में बताया गया कि युवक अपने एक रिश्तेदार के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग-19 स्थित एक ढाबे पर शिकंजी पीने जा रहा था, तभी बाइक सवार दो अज्ञात युवकों ने उसे गोली मार दी।

घटना की गंभीरता को देखते हुए होडल थाना प्रभारी मनोज कुमार अपनी टीम के साथ तुरंत हरकत में आए। पुलिस जांच करते हुए फरीदाबाद के उस निजी अस्पताल पहुंचे, जहां घायल को भर्ती कराया गया था। वहां डॉक्टरों और घायल युवक से पूछताछ करने पर गोली चलने की बात पूरी तरह निराधार साबित हुई।