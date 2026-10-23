पलवल में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल से गहराया संकट, गुस्साए लोगों ने किया विरोध-प्रदर्शन

जागरण संवाददाता, पलवल। पलवल में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल का जिले में व्यापक असर देखने को मिल रहा है। कई इलाकों में बिजली आपूर्ति ठप होने से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है।

होडल और हथीन शहर बिजली संकट से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी बिजली नहीं आने से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। घंटों बिजली गुल रहने से परेशान लोग सड़कों पर उतरने के साथ सबस्टेशनों का घेराव कर रहे हैं।