दशहरा मेले में फायरिंग, बाल-बाल बचा कार्यकर्ता; ग्रामीणों ने मुख्य आरोपी को दबोचकर पुलिस को सौंपा

जागरण संवाददाता, पलवल। बंचारी गांव के दशहरा मेले में मंगलवार रात को उस समय अफरातफरी मच गई जब रंजिश के चलते युवकों ने फायरिंग कर दी। इस जानलेवा हमले में मेला कार्यकर्ता बाल-बाल बच गए, वहीं ग्रामीणों की सूझबूझ से एक आरोपित मौके पर ही दबोच लिया गया।

मिली जानकारी के अनुसार, बंचारी गांव का रहने वाला राहुल उर्फ दशहरा मेले में कार्यकर्ता के रूप में अपनी ड्यूटी निभा रहा था। तभी योगेश अपने साथियों के साथ आया और कट्टे से राहुल पर फायरिंग कर दी। दूसरा कारतूस भरने से पहले ही पकड़ा गया गोली चलते ही राहुल ने तुरंत बचाव किया और जब तक योगेश कट्टे में दूसरा कारतूस भरता, उससे पहले ही सतर्क राहुल ने हिम्मत दिखाते हुए उसे दबोच लिया। खुद को घिरता देख योगेश ने कट्टे के बट्ट से राहुल के सिर पर जोरदार वार कर दिया, जिससे वह घायल हो गए। हमले के दौरान राहुल को गोली के कुछ छर्रे भी लगे हैं।