पलवल के हुचपुरी में दिल्ली की युवती से सामूहिक दुष्कर्म का आरोप, तीन युवक नामजद

जागरण संवाददाता, पलवल। दिल्ली के सरकारी अस्पताल में काम करने वाली युवती ने जिले के हुचपुरी गांव के तीन युवकों पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया है।

पीडिता ने आरोप लगाया है कि मुख्य आरोपित के पास उसकी अश्लील वीडियो है और उसे ब्लैकमेल कर दिल्ली से हुचपुरी बुलाया गया था।

पुलिस ने शुरू की जांच

हथीन थाना पुलिस ने आरोपितों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया और मामले की गहनता से जांच शुरू कर दी है।

मामले में दिल्ली की रहने वाली पीड़ित युवती ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि करीब दो साल पहले वह दिल्ली के एक अस्पताल में सिक्योरिटी गार्ड के पद पर कार्यरत थी।

उसी दौरान ड्यूटी के दौरान उसकी मुलाकात हुचपुरी गांव निवासी नईम अहमद और उसके दोस्त मुस्तफा से हुई थी। शिकायतकर्ता के अनुसार नईम अहमद के घर की महिला अस्पताल में दाखिल थी।

आरोपी देता रहा धमकी

महिला का आरोप है कि नईम अहमद ने उसका फोन नंबर ले लिया और उसे शादी का झांसा देने लगा। इस दौरान आरोपित ने उसकी कुछ अश्लील वीडियो बना लीं और उन्हीं वीडियो को इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित करने की धमकी देकर उसके साथ लगातार दुष्कर्म करता रहा।