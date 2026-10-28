पलवल, होडल और हथीन के लोगों के लिए अच्छी खबर; 63 करोड़ रुपये से 50 सड़कों के निर्माण का रास्ता साफ

अंकुर अग्निहोत्री, पलवल। जिले में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। जिले की 50 सड़कों के निर्माण एवं सुधार से संबंधित टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब नवंबर में संबंधित एजेंसियों को वर्क ऑर्डर जारी किए जाएंगे। इसके बाद इन सड़कों पर निर्माण कार्य शुरू होने का रास्ता साफ हो जाएगा। सड़कों के निर्माण में कुल 63 करोड़ 78 लाख 8 हजार रुपये की राशि खर्च होगी।

किन गांवों में होंगे विकास कार्य? इस योजना के तहत पलवल, होडल और हथीन क्षेत्र के विभिन्न गांवों को जोड़ने वाले मार्गों के साथ प्रमुख सड़कों से संपर्क मार्गों को भी शामिल किया गया है। सड़कों के निर्माण और सुधार से ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन सुगम होने, किसानों को कृषि उपज मंडियों तक पहुंचाने और स्थानीय लोगों को आने-जाने में सुविधा मिलने की उम्मीद है।

प्रमुख सड़कों पर होगा काम योजना में पलवल-अलावलपुर-मोहना रोड और मोहना से कटेसरा मार्ग जैसे प्रमुख रास्ते शामिल हैं। इसके अलावा दिल्ली-मथुरा रोड से खटेला, होडल से डकोरा, बांसवा से शाहपुर होते हुए उत्तर प्रदेश सीमा तक, बिघुड़ी से उत्तर प्रदेश सीमा, बहीन से लोहिना तथा हथीन से लखनाका सहित कई मार्गों को भी सूची में जगह दी गई है।

इसके अतिरिक्त डीघोट से रुंधी, आसोता से सेलोटी, नगला ब्राह्मण से लाडियाका, बघोला से जनौली और दिल्ली-मथुरा रोड से मंडकौल वाया देवली जैसे मार्ग भी प्रस्तावित कार्यों में शामिल हैं। इन सड़कों के निर्माण एवं सुधार से संबंधित गांवों के लोगों को बेहतर संपर्क सुविधा मिलने की उम्मीद है।

नवंबर में जारी होंगे वर्क ऑर्डर लोक निर्माण विभाग के एक्सईएन रितेश यादव ने बताया सड़कों के निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। नवंबर में एजेंसियों को वर्क आर्डर जारी किए जाने हैं। इसके बाद निर्माण कार्य शुरू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। हालांकि, प्रत्येक सड़क पर अलग-अलग राशि खर्च होगी। जिले में सड़क सुधार से संबंधित इन कार्यों के पूरा होने पर ग्रामीण संपर्क व्यवस्था को मजबूती मिलने के साथ-साथ लोगों को आवागमन में राहत मिलने की उम्मीद है।