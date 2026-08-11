कांवड़ यात्रा पूरी कर लौटे युवक की NH-19 पर हादसे में गई जान, पीछे से आए अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी ठोकर

जागरण संवाददाता, पलवल। राष्ट्रीय राजमार्ग-19 पर बघौला के समीप अज्ञात वाहन की टक्कर से हरिद्वार से कांवड़ लेकर लौटे युवक की मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा उस समय हुआ जब युवक मंदिर में कांवड़ रखने के बाद रास्ते में पीछे छूट गए अपने साथियों को लेने बाइक से जा रहा था। मृतक की पहचान रहराना गांव निवासी बिजेन्द्र के रूप में हुई है।

राकेश चला रहा था बाइक पुलिस को दी शिकायत में मृतक के भाई जोगिन्द्र ने बताया कि बिजेन्द्र 10 अगस्त की रात हरिद्वार से कांवड़ लेकर गांव के मंदिर पहुंचा था। कांवड़ मंदिर में रखने के बाद, पीछे रह गए कांवड़िया साथियों को लाने के लिए वह गांव के ही राकेश के साथ बाइक पर बल्लभगढ़ की तरफ जा रहा था। बाइक राकेश चला रहा था और बिजेन्द्र पीछे बैठा था। उनके साथ दूसरी बाइक पर गांव के ही दीपक और देवेश भी चल रहे थे।