पलवल में ऑटो में बैठे दो यात्री निकले लुटेरे, ड्राइवर से 28 हजार कैश और मोबाइल लूटकर हुए फरार

जागरण संवाददाता, पलवल। होडल थाना क्षेत्र अंतर्गत बाबरी मोड़ के पास ऑटो में लिफ्ट देकर लूटपाट का मामला सामने आया है। बदमाशों ने हाथापाई कर पीड़ित का मोबाइल फोन और 27 हजार 800 रुपये नकद छीन लिए। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस को दी गई शिकायत में नूंह के निवाना निवासी आदिल ने बताया कि वह चालक का काम करता है। 9 अगस्त को सुबह करीब नौ बजे उसने अपनी गाड़ी बाबरी मोड़ पर दूसरे चालक को सौंपी और अपने घर पुन्हाना जाने के लिए एक ऑटो में सवार हो गया।