जागरण संवाददाता, हसनपुर। विवाह शादियों का सीजन चल रहा है, लेकिन हसनपुर में सफाई व्यवस्था की बदहाली लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है।

सदुआगढ़ी रोड स्थित शिव कॉलोनी के सामने नालियों की नियमित सफाई नहीं होने से गंदा पानी सड़क पर जमा हो रहा है। हालात ऐसे हैं कि कालोनी के लोगों को घर से निकलने तक में परेशानी हो रही है।

गंदा पानी परिवार के लिए शर्मिंदगी का कारण

वहीं, जिस घर में बेटी की शादी है, वहां सड़क पर जमा गंदा पानी परिवार के लिए शर्मिंदगी का कारण बना हुआ है। शिव कॉलोनी निवासी एक युवक ने बताया कि 25 नवंबर को उसकी बेटी की शादी है। घर में रिश्तेदारों का आना-जाना शुरू हो चुका है और बुधवार को बरात भी आएगी।

ऐसे में घर के सामने सड़क पर भरा नालियों का गंदा पानी परेशानी बढ़ा रहा है। रिश्तेदारों और बरातियों को इसी गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ेगा। परिवार की ओर से ग्राम पंचायत और प्रशासन से कई बार सफाई कराने की गुहार लगाई गई है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ।

कॉलोनी के लोगों का कहना है कि ग्राम पंचायत की ओर से कॉलोनियों की लगातार अनदेखी की जा रही है। अब परिवार प्रशासन से यही गुहार लगा रहा है कि साहब, घर में बेटी की शादी है, कम से कम अब तो नालियों की सफाई करवा दो।

यमुना घाट जाने का भी यही है मुख्य रास्ता सदुआगढ़ी रोड का यह मार्ग केवल शिव कॉलोनी के लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि यमुना घाट जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। ब्रज चौरासी कोस की परिक्रमा करने वाले तीर्थयात्री भी इसी रास्ते से यमुना नदी तक पहुंचते हैं।