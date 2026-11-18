जागरण संवाददाता, पलवल। दिल्ली-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर सफर करने वाले पलवल और फरीदाबाद के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। राष्ट्रीय राजमार्ग के दिल्ली-आगरा खंड पर 1123.56 करोड़ रुपये की लागत से यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने की परियोजना को मंजूरी दी गई है।

इसके तहत जिले में दो फ्लाईओवर और फरीदाबाद में एक रोड ओवर ब्रिज (आरओबी) का निर्माण किया जाएगा। पूरी परियोजना में तीन आरओबी, चार फ्लाईओवर और चार व्हीकल अंडरपास (वीयूपी) बनाए जाएंगे। बाकी मथुरा और आगरा के लिए प्रस्तावित हैं।

इससे क्‍या बदल जाएगा? परियोजना से पलवल और फरीदाबाद में हाईवे पर लगने वाले जाम से राहत मिलने की उम्मीद है। इन दोनों जिलों से प्रतिदिन बड़ी संख्या में वाहन दिल्ली, गुरुग्राम, मथुरा और आगरा की ओर आवागमन करते हैं। औद्योगिक गतिविधियों, माल ढुलाई और दैनिक यात्रियों के कारण हाईवे पर यातायात का दबाव बना रहता है। कई स्थानों पर वाहनों की लंबी कतारों के चलते लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती है।

पलवल में दो फ्लाईओवर से सुधरेगा यातायात परियोजना के तहत पलवल जिले में दो फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। इससे हाईवे पर प्रमुख स्थानों पर यातायात का दबाव कम करने में मदद मिलेगी। फ्लाईओवर बनने से स्थानीय वाहनों और लंबी दूरी के वाहनों के लिए आवागमन आसान होगा। खासकर दिल्ली और फरीदाबाद की ओर रोजाना नौकरी तथा कारोबार के सिलसिले में आने-जाने वाले लोगों को इसका लाभ मिलेगा।