जागरण संवाददाता, पलवल। प्रदेश के साथ पलवल जिले में भी जनगणना-2027 के द्वितीय चरण की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। जिले में जनसंख्या गणना का कार्य 25 जनवरी से 28 फरवरी तक किया जाएगा, जबकि एक से पांच मार्च तक पांच दिवसीय रिवीजन होगा।

जनगणना की तैयारियों को लेकर एसडीएम पलवल भूपेंद्र सिंह ने अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उपायुक्त डॉ. जयेंद्र सिंह छिल्लर ने बताया कि राष्ट्रीय महत्व के जनगणना कार्य को व्यवस्थित, पारदर्शी और त्रुटिरहित ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन द्वारा व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। कहीं से भी ऑनलाइन भरि परिवार का विवरण उपायुक्त ने बताया कि जनसंख्या गणना के लिए घर-घर सर्वेक्षण शुरू होने से पहले 10 से 24 जनवरी तक नागरिकों को ऑनलाइन स्व-गणना की सुविधा मिलेगी। इस दौरान नागरिक आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से अपने परिवार से संबंधित आवश्यक जानकारियां स्वयं ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे। स्व-गणना पूरी होने के बाद प्रगणक घर पहुंचकर दर्ज किए गए विवरण का सत्यापन करेंगे। मोबाइल एप से दर्ज होगा जनगणना का रिकॉर्ड उपायुक्त ने बताया कि जनगणना-2027 की पूरी प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से संचालित की जाएगी। जनगणना कार्य में लगाए गए स्कूल शिक्षकों और अन्य सरकारी कर्मचारियों द्वारा स्मार्टफोन में उपलब्ध विशेष मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से परिवारों एवं व्यक्तियों का विवरण दर्ज किया जाएगा।