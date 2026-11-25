जागरण संवाददाता, तावड़ू। राजनीति में दल बदलने और नेताओं की बयानबाजी को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े होने लगे हैं। 2024 के विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा पर हमले करने वाली मनीता गर्ग को अब उसी पार्टी में में शामिल हो गई हैं।

उन्हें भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी में सदस्य की जिम्मेदारी दी गई है। BJP को 'भारत जलाओ पार्टी' कहा था बता दें कि विधानसभा चुनाव के दौरान पूर्व कांग्रेस नेत्री मनीता गर्ग ने सोहना-तावड़ू विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी रोहतास खटाना के समर्थन में गांव-गांव प्रचार करते हुए उनके पति आशीष गर्ग और जेठ मनीष गर्ग ने भारतीय जनता पार्टी को भारत जलाओ पार्टी तक कहा था।

अब मनीता गर्ग को भारतीय जनता पार्टी में महिला मोर्चा की हरियाणा प्रदेश कार्यकारिणी में सदस्य की जिम्मेदारी सौंपे जाने के बाद स्थानीय लोगों के बीच सवाल खड़े होने लगे हैं कि आखिर वरिष्ठ नेतृत्व ने किस आधार पर उन्हें यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी।