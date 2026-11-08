राजनीति का अखाड़ा बना पल्ला इंजीनियरिंग कॉलेज, प्रशासक जाकिर हुसैन की बढ़ी मुश्किलें

मोहम्मद हारून, मेवात। पल्ला स्थित मेवात इंजीनियरिंग कॉलेज में विद्यार्थियों और शिक्षकों का आंदोलन अब केवल किलेज की व्यवस्थाओं और मांगों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसने राजनीतिक रूप भी ले लिया है।

पिछले 37 दिनों से जारी धरना-प्रदर्शन और दो विद्यार्थियों की 10 दिन से चल रही भूख हड़ताल ने कालेज प्रशासन के साथ-साथ सरकार की मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं।

वक्फ बोर्ड प्रशासक की भूमिका

आंदोलन को विपक्षी नेताओं का समर्थन मिलने के बाद वर्तमान वक्फ बोर्ड प्रशासक जाकिर हुसैन की भूमिका भी राजनीतिक चर्चा के केंद्र में आ गई है। लगातार बढ़ते विरोध और विद्यार्थियों को मिल रहे समर्थन के बीच उनकी कुर्सी पर भी खतरे के बादल मंडराने लगे हैं।

विदित रहेगी यहां पर कांग्रेस विधायक आफताब अहमद, कांग्रेस के विधायक मामन खान, कांग्रेस नेत्री मुमताज अहमद, स्थानीय नेता तैयब हुसैन घासेडिया, हिदायत कमांडो के अलावा सीजेपी के कई कार्यकर्ता आकर धरना प्रदर्शन पर अपने सपोर्ट दें चूकें है। क्या है छात्रों की 16 मांगें? कॉलेज में व्यवस्थागत सुधार और बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर विद्यार्थियों ने 16 प्रमुख मांगें सरकार और प्रशासन के सामने रखी हैं। इनमें विभिन्न विभागों में शिक्षकों के रिक्त पद भरने, ट्रेनिंग एवं प्लेसमेंट अधिकारी की नियुक्ति, बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं और विद्यार्थियों के भविष्य से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल हैं।

वहीं, कॉलेज के शिक्षकों ने भी अपने वेतनमान और सेवा संबंधी समस्याओं को लेकर 14 मांगें रखी हैं। विद्यार्थियों और शिक्षकों के एक साथ आंदोलन में उतरने से मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है। राव नरबीर पर विवाद सुलझाने की जिम्मेदारी मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के दरबार तक भी विद्यार्थियों की आवाज पहुंच चुकी है। मुख्यमंत्री ने विवाद को सुलझाने और विद्यार्थियों से बातचीत करने के लिए उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह को जिम्मेदारी सौंपी थी।

मंत्री ने कॉलेज पहुंचकर विद्यार्थियों से संवाद किया और उनकी मांगों के समाधान का भरोसा दिलाते हुए भूख हड़ताल समाप्त करने की अपील भी की, लेकिन इसके बावजूद सहमति नहीं बन सकी। विद्यार्थियों का कहना है कि उन्हें केवल आश्वासन नहीं, बल्कि मांगों पर ठोस कार्रवाई चाहिए।

छात्रों के समर्थन मे विपक्षी नेता दूसरी तरफ, विपक्षी दलों के नेता भी कॉलेज पहुंचकर आंदोलनरत विद्यार्थियों के समर्थन में उतर रहे हैं। इससे कॉलेज का मुद्दा अब शिक्षा व्यवस्था से आगे बढ़कर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीतिक बहस का विषय बनता जा रहा है। नूंह विधायक चौधरी आफताब अहमद सहित विपक्षी नेताओं की सक्रियता ने भी इस मामले को राजनीतिक तूल दिया है।