नूंह में पति-बच्चे के साथ जा रही थी महिला, तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से मौके पर मौत

जागरण संवाददाता, नूंह। जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में ट्रक की चपेट में आने से महिला की मौत हो गई, जबकि उसका पति मोहब्बत और दो वर्ष का बच्चा घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर मौजूद राहगीरों ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटना में शामिल ट्रक को कब्जे में ले लिया। मृतक महिला राहिला 30 वर्ष नई गांव की रहने वाली है।

जानकारी के अनुसार, महिला का नाम राहिला है। वह पति और बच्चे के साथ सड़क से गुजर रही थी। इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि महिला गंभीर रूप से घायल हो गई और उसकी मौत हो गई। हादसे में महिला का पति और बच्चा भी घायल हुए हैं।