नूंह में अंग्रेजों के जमाने की जर्जर इमारत से छुटकारा, हाईटेक रेजिडेंशियल कॉलोनी और विश्राम गृह को हरी झंडी 

मोहम्मद हारून,नूंह। शहर में नए विश्राम गृह, लोक निर्माण विभाग के कार्यालय और आवासीय कॉलोनी के बनने का रास्ता साफ हो गया है। तीनों कार्यों को पूरा करने पर लोक निर्माण विभाग 37 करोड़ 80 लाख रुपये खर्च करेगा।

पुराना विश्राम गृह जर्जर हो गया था। उसके स्थान पर नया विश्राम गृह बनाने की योजना है। इसी के साथ पुराने लोक निर्माण विभाग के कार्यालय की जगह नया कार्यालय और अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए 35 आवासीय मकान बनाने की योजना है।

सरकार से प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पुराने भवनों की जगह बनेंगे नए भवन बता दें कि शहर में अंग्रेजों के समय का पुराना विश्राम गृह था, जो काफी पुराना हो चुका है। वहीं, लोक निर्माण विभाग का पुराना कार्यालय भी काफी पुराना था। विभाग की तरफ से नया विश्राम गृह, कार्यालय और आवासीय कॉलोनी बनाने के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजे गए थे। प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के बाद विभाग ने आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी है। तीनों कार्यों पर खर्च होंगे 37.80 करोड़ बताया गया है कि नए विश्राम गृह पर 20 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसके अलावा आवासीय कॉलोनी के 35 कमरों और लोक निर्माण विभाग के कार्यालय पर 17 करोड़ 90 लाख रुपये की राशि खर्च होगी।