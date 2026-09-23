नूंह में तेज रफ्तार ट्रक से पति और तीन बच्चों की कुचलकर मौत; महिला गंभीर, फरार हो गया ड्राइवर

जागरण संवाददाता, नूंह (मेवात)। नूंह शहर में तावडू मार्ग पर पेट्रोल पंप के समीप मंगलवार देर रात एक तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क के पास खड़े पांच लोगों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में पति सहित तीन बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई।

वहीं, महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे को अंजाम देने के बाद ट्रक चालक मौके पर ही ट्रक को छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में लेकर मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।

घायल को हायर सेंटर रेफर किया गया मृतकों की पहचान साकिर निवासी शाहपुर पाड़ला (25) उसकी दो वर्षीय बेटी सिदरा, दो महीने की बेटी जारा तथा छह वर्षीय गजाला निवासी घासेड़ा की मौत हो गई, जो रिश्ते में साकिर की साली लगती है।

वहीं, उसकी पत्नी नसरीन गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए पहले नल्हड़ मेडिकल काॅलेज में भर्ती कराया गया, जहां पर उसकी गंभीर स्थिती को देखते हुए हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में लेकर मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।

तेज रफ्तार ट्रक ने बच्चों को कुचला किफायतुल्ला निवासी घासेड़ा ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनका दामाद साकिर मंगलवार को देर रात अपनी किसी रिश्तेदारी में जा रहे थे। तावडू मार्ग पर साकिर अपने बच्चों के साथ सड़क किनारे खड़े होकर अपने ससुर का इंतजार कर रहा था। उसी समय होडल की तरफ से एक तेज रफ्तार ट्रक आया और उसने पांचों लोगों को अपनी चपेट में लेकर रौंद डाला। ट्रक की चपेट में आने से बच्चे बुरी तरह कुचल गए।