संवाद सहयोगी, नगीना (नूंह)। नगीना स्थित बिजलीघर में मंगलवार को नए 25/31.5 एमवीए ट्रांसफार्मर पर आवश्यक तकनीकी कार्य किया जाएगा। यह कार्य फरीदाबाद की तकनीकी टीम की निगरानी में वर्ष में एक बार होने वाले तकनीकी निरीक्षण एवं रखरखाव के तहत किया जाएगा।

इसके चलते दोपहर 12 बजे से शाम चार बजे तक कई फीडरों की बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। निगम के अधिकारियों ने बताया कि विद्युत विभाग के उच्च अधिकारियों की निगरानी और विभागीय कर्मचारियों के सहयोग से तकनीकी कार्य कराया जाएगा। इसके कारण नगीना शहरी, बदरपुर, नावली, शेखपुर, नाई नगला, अल नवेद, मीट फैक्टरी तथा फिजा एक्सपोर्ट सहित कई फीडरों पर बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी।

इसके अलावा गुजरनगला कृषि, मरोड़ा कृषि, मरोड़ा कृषि- साकरस साइड और नगीना कृषि फीडर भी निर्धारित समय के दौरान बंद रहेंगे। उन्होंने बताया कि मांडीखेड़ा अस्पताल को बिजली आपूर्ति देने वाले 11 केवी अल आफिया फीडर पर किसी प्रकार की कटौती नहीं होगी।