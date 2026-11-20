जागरण संवाददाता, नूंह। राष्ट्रीय साधन-सह-पात्रता छात्रवृत्ति (एनएमएमएस) परीक्षा 29 नवंबर, रविवार को जिले में बनाए गए आठ परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी।

परीक्षा में कुल 2491 परीक्षार्थी भाग लेंगे। परीक्षा के सफल एवं सुचारु संचालन के लिए शिक्षा विभाग की ओर से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

परीक्षा के लिए भिवानी बोर्ड की वेबसाइट पर आज से एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। यह जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी राजेंद्र शर्मा ने दी।

एडमिट कार्ड के साथ पहचान पत्र अनिवार्य

जिला शिक्षा अधिकारी के अनुसार सभी विद्यालय मुखियाओं को निर्देश दिए गए हैं कि वे परीक्षार्थियों के एडमिट कार्ड पर फोटो लगाकर एक वैध पहचान पत्र के साथ परीक्षा केंद्र पर विद्यार्थियों को तय समय पर पहुंचना होगा।