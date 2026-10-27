नूंह में ACB ने बिछाया जाल, मेडिकल कालेज के डीन कार्यालय का सहायक 22 हजार रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, नूंह। प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की नूंह सब-यूनिट ने बलिदानी हसन खान राजकीय मेडिकल कॉलेज, नल्हड़ में तैनात एक सहायक को 22 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है।

आरोपित की पहचान सकरुद्दीन के रूप में हुई है। वह मेडिकल कालेज के डीन कार्यालय में सहायक के पद पर तैनात है। हाजिरी के बदले मांग रहा था रिश्वत एसीबी के अनुसार, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि सकरुद्दीन उससे छह दिनों की अतिरिक्त ड्यूटी की हाजिरी पूरी करने के बदले 22 हजार रुपये रिश्वत मांग रहा था। शिकायत मिलने के बाद एसीबी की नूंह सब-यूनिट ने मामले की जांच की और नियमानुसार रिश्वत पकड़ने के लिए जाल बिछाया।