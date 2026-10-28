हरियाणा के नूंह में ACB की ताबड़तोड़ कार्रवाई, ₹80 हजार की घूस लेते धरा गया जूनियर इंजीनियर

जागरण संवाददाता, नूंह। हरियाणा राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने नूंह में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जिला नगर योजनाकार कार्यालय में तैनात जूनियर इंजीनियर (जेई) सलीम को 80 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

आरोप है कि जेई ने शिकायतकर्ता और उसके चचेरे भाई के नए निर्माण कार्य पर कार्रवाई नहीं करने की एवज में रिश्वत मांगी थी। नूंह में भ्रष्टाचार की जड़ मजबूत होती जा रही है। बीते मंगलवार को मेडिकल कालेज में डीन कार्यालय में एक सहायक को 22000 रिश्वत लेते एसीबी भी की टीम ने पकड़ा था।

उससे अगले ही दिन यह कार्रवाई की गई। बताया गया है कि इस मामले में और कई बड़ी मछली भी फंस सकती हैं, एसीबी की टीम इस मामले में गहराई से जांच कर रही है। शिकायतकर्ता ने क्या बताया? जानकारी के अनुसार, शिकायतकर्ता ने एसीबी को दी शिकायत में बताया कि जिला नगर योजनाकार कार्यालय में तैनात जेई सलीम उससे 80 हजार रुपये की मांग कर रहा है। शिकायतकर्ता का चचेरा भाई ठेकेदार है और दोनों नए निर्माण कार्य से जुड़े हुए थे। आरोप है कि निर्माण कार्य के संबंध में कार्रवाई नहीं करने के बदले जेई ने रिश्वत मांगी थी।