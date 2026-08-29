नूंह में CM नायब सैनी के दौरे से पहले पुलिस का एक्शन, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष मुबीन खान हाउस अरेस्ट
मुख्यमंत्री नायब सैनी के नूंह दौरे से पहले जिला कांग्रेस अध्यक्ष मुबीन तेड़ियो को हाउस अरेस्ट किया गया। यूथ कांग्रेस ...और पढ़ें
HighLights
मुख्यमंत्री के नूंह आगमन से पहले कांग्रेस अध्यक्ष नजरबंद
यूथ कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन की सूचना पर कार्रवाई
मुबीन तेड़ियो ने सरकार पर आवाज दबाने का आरोप लगाया
जागरण संवाददाता, नूंह। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नूंह आगमन से पहले जिला कांग्रेस अध्यक्ष मुबीन खान उनके पुन्हाना स्थित घर में हाउस अरेस्ट कर लिया गया है।
बताया जा रहा है कि जिला यूथ कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी की सूचना प्रशासन को मिली थी। इसके बाद एहतियातन यह कार्रवाई की गई।
इससे पहले भी यूथ विंग की टीम ने बसों पर लगे पोस्टरों पर कालिख पोती थी, जिस मामले में केस भी दर्ज हुआ था।
सीएम के दौरे से पहले हाउस अरेस्ट
विदित रहे कि शनिवार को मुख्यमंत्री नायब सैनी ने नूंह की मंडी में नए नियुक्त किए गए शिक्षकों के कार्यक्रम में भाग लिया था, उसके बाद लघु सचिवालय में मेवात विकास एजेंसी की बैठक में विकास कार्यों की चर्चा की थी।
हाउस अरेस्ट किए जाने पर मुबीन खान तेड़ियो ने सरकार पर विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के दौरे से पहले उन्हें नजरबंद करना लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है।
उसकी घर की बिजली भी काट दी गई। जिससे गर्मी में बुरा हाल हो गया। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने जनता के सवालों का समाधान किया है तो उसे विपक्ष के विरोध और सवालों से डरने की जरूरत नहीं होनी चाहिए।
मुबीन तेड़ियो ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता जनहित के मुद्दों को लगातार उठाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि वे न डरेंगे और न झुकेंगे तथा जनहित और न्याय की लड़ाई जारी रखेंगे।
पुलिस-प्रशासन की ओर से बयान नहीं
पुलिस-प्रशासन की ओर से हाउस अरेस्ट किए जाने को लेकर तत्काल कोई विस्तृत आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। इससे पहले भी मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किए जाने के मामले सामने आ चुके हैं।
भाजपा डरती है तो पुलिस को आगे करती है: आफताब
नूंह के कांग्रेस के विधायक आफताब अहमद ने कहा कि भाजपा सरकारी डरी हुई। यह सरकार जब डरती है तो पुलिस को आगे करती है। उन्होंने कहा यूथ कांग्र्रेस के अध्यक्ष को नजरबंद करना न्यायोचित नहीं है।
लेकिन ये सब भाजपा की डर की वजह है। वहीं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष शहीदा खान ने भी हाउस अरेस्ट को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने भी भाजपा पर गंभीर आरोप लगाकर लोगों को परेशान करने के आरोप लगाए।
यह भी पढ़ें- नूंह में दौड़ेगी हाई-स्पीड ट्रेन, टनल के लिए ब्लास्टिंग को मिली मंजूरी; हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर को रफ्तार
यह भी पढ़ें- नूंह में गर्भवती पत्नी की हत्या के दोषी पति को उम्रकैद, 50 हजार रुपये का लगा जुर्माना