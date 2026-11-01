नूंह में 5,319 KG पनीर कराया नष्ट, कपड़े धोने के केमिकल से बना रहे थे ऑर्डर; 6 डेयरियों पर प्रशासन की रेड

जागरण संवाददाता, फिरोजपुर झिरका (नूंह)। त्योहारों के समय पर मिलावटी खाद्य प्रदार्थों में बढ़ती मिलावट को लेकर प्रशासन सख्ती बरतने के मूड में आ गया है। शनिवार देर रात को फिरोजपुर झिरका के गुजर नंगला गांव में छह पनीर की डेयरियों पर छापेमारी की है। यह छापेमारी खाद सुरक्षा विभाग जिला प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई के तहत की गई। एसडीएम फिरोजपुर झिरका रूहानी की उपस्थिति तथा चार ड्यूटी मजिस्ट्रेट की निगरानी में की गई।

बड़ी मात्रा में मिलावटी पनीर तैयार किया जा रहा छापेमारी अभियान के दौरान गांव गुजर नंगला स्थित कुल छह डेयरियों मौके पर पनीर निर्माण में इस्तेमाल की जा रही विभिन्न संदिग्ध सामग्रियां एवं रासायनिक पदार्थ पाए गए, इनमें पाम आयल, मिल्क पाउडर, सोया उत्पादों के अतिरिक्त रंग काटने वाला पदार्थ (रंगकाट) तथा कपड़ों की सफेदी एवं चमक बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होने वाला केमिकल रेनीपल फैब्रिक वाइटनर भी शामिल था। जिनसे मिलावटी पनीर तैयार किया जा रहा था।

5,319 किलोग्राम पनीर गड्ढे में दबवाया जांच के दौरान टीम की तरफ से मौके पर मिला 5,319 किलोग्राम पनीर को प्रशासनिक निगरानी में गड्ढे में दबाकर नष्ट करवाया गया। इतनी बड़ी मात्रा में पनीर का विनिष्टीकरण खाद्य सुरक्षा एवं जनस्वास्थ्य की दृष्टि से अभियान की गंभीरता को दर्शाता है।

अस्वच्छ परिस्थितियों में तैयार किए जा रहे तथा संदिग्ध रासायनिक पदार्थों के इस्तेमाल से जुड़े पनीर के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की गई। विदित रहे कि मिलावटी पनीर को लेकर दैनिक जागरण समय-समय पर नूंह जिले में हो रहे खेल को उठाता रहा है।