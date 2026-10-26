करवा चौथ 2026: त्योहार ने सुस्त बाजारों को दी रौनक, 16 श्रृंगार की खरीदारी में जुटीं महिलाएं

संवाद सहयोगी, मेवा (पुन्हाना)। पिछले दिनों से सुस्त पड़े शहर के बाजारों को त्योहारों ने संजीवनी देने का काम किया है। लंबे समय के बाद बाजारों में पति-पत्नी के अटूट प्रेम के पर्व करवा चौथ को लेकर रौनक लौट आई है। पर्व को लेकर बाजारों में महिलाओं द्वारा जमकर खरीददारी की जा रही है।

बता दें कि 29 अक्टूबर (बृहस्पतिवार) को करवाचौथ है। ऐसे में चांद के दीदार की अहमियत तो बढ़ ही जाएगी। अपने पतियों की लंबी उम्र और सुखद वैवाहिक जीवन के लिए पत्नियों द्वारा रखा जाने वाला यह व्रत महिलाओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है।

त्योहार पर पति से खास उपहार लेने और पति को रिझाने के लिए महिलाओं के 16 श्रृंगार इस त्योहार के महत्व को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। त्योहार को लेकर हफ्ता भर पहले ही पत्नियों ने त्यौहार की तैयारियां शुरू कर दी है। महिलाओं द्वारा हाथों पर मेंहदी भी लगवाई जा रही है।