जागरण संवाददाता, फिरोजपुर झिरका (नूंह)। ग्रेंट विटारा कार में दिल्ली से जयपुर लौट रहे एक परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई। हादसे में दो गंभीर रूप से घायल हो गए।

जानकारी के अनुसार, कार पलटने से महताब सिंह (कार ड्राइवर), जसलीन कौर की मौके पर ही मौत हो गई। तीन घायल विरेंद्र सिंह, अमृत कौर, कामिनी को घायल अवस्था में मेडिकल कॉलेज नूंह लाया गया, लेकिन अमृत कौर ने रास्ते में दम तोड़ दिया।

वहीं, घायल विरेंद्र सिंह व कामिनी को मेडिकल कॉलेज से प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया गया, इन दोनों घायलों का इलाज गुरूग्राम की एक नीजि अस्पताल में चल रहा है, जहां पर दोनों की हालत गंभीर बताई गई है।

कार अनियंत्रित हो गई मृतक परिवार जयपुर के सेठी कॉलोनी के रहने वाले थे। यह हादसा कार की गति तेज होने के कारण संतुलन बिगड़ जाने के बाद अनियंत्रित होने के बाद घटित हुई। कार अनियंत्रित होकर दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस मार्ग पर फिरोजपुर झिरका के साइमीर बास गांव के समीप घटित हुई।

सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को जिला अस्पताल में रखवाया गया है। मृतक महताब सिंह के भांजे सार्थक ने बताया कि महताब सिंह का भाई ऑस्ट्रेलिया में रहता है, उसको सूचना दी गई, उसके आने के बाद पुलिस की कार्रवाई की जाएगी। उसके शनिवार शाम तक पहुंचने की उम्मीद बताई गई है।

कार में सवार था पूरा परिवार जानकारी के अनुसार जयपुर की सेठी कॉलोनी निवासी महताब सिंह (50 वर्ष) अपनी ग्रेंड़ विटारा कार से अपनी पत्नि कामिनी, मां अमृतकौर पत्नि महेंद्र सिंह (80 वर्ष), भाई वीरेंद्र सिंह एवं उसकी पत्नि जसलीन कौर (54 वर्ष) के साथ दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे से शुक्रवार देर सांय दिल्ली से चला था।

बताया गया कि कार को महताब सिंह चला रहा था। जयपुर का रहने वाला यह परिवार दिल्ली में किसी नीजि काम से आए थे। शुक्रवार को दिल्ली से चलने के बाद जयपुर जाते समय नूंह जिले के फिरोजपुर झिरका उपमंडल के गांव साइमीर बास के पास कार ओवरस्पीड़ होने के कारण अनियंत्रित होकर एक्सप्रेसवे पर बने डिवाइडर से टकराकर पलट गई।

हादसा इतना तेज था कि कार के परखच्चे उड़ गए। दुघर्टना की सूचना मिलने पर सदर थाना प्रभारी चंद्रभान ने तुरंत पुलिस की टीम दुघर्टना स्थल पर भेजी। कार के पलटने के बाद इसमें फंसे लोगों को पुलिस की टीम ने ग्रामीणों की मदद से कार में से बाहर निकाला।