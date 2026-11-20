जागरण संवाददाता, नूंह। अल आफिया नागरिक अस्पताल मांडीखेड़ा में स्थापित ‘अमृत फार्मेसी’ का उद्घाटन शुक्रवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यमुनानगर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान वर्चुअल माध्यम से किया।

इस फार्मेसी की स्थापना पर लगभग आठ लाख रुपये की लागत आई है। इससे मरीजों को सस्ती दवाएं मिलेंगी तथा मरीजों को इसका फायदा होगा। अस्पताल परिसर में खुलने से लोगों को दवाओं के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा।

16 जिला नागरिक अस्पतालों में अमृत फार्मेसी का उद्घाटन

कार्यक्रम में यमुनानगर में स्वास्थ्य विभाग की ओर से आयोजित राज्य स्तरीय समारोह का सीधा प्रसारण किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी तथा केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत के संबोधन को लाइव देखा और सुना गया।