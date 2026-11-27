जागरण संवाददाता, मंडी अटेली (नारनौल)। गांव रामपुरा की बणी में मादा तेंदुआ मृत अवस्था में मिलने से ग्रामीणों में हलचल मच गई। बणी में तेंदुए का शव मिलने के बाद लोगों में आसपास नर तेंदुआ होने की आशंका को लेकर चिंता बढ़ गई। खेतों और बणी के आसपास आने-जाने वाले ग्रामीणों को अब विशेष सतर्कता बरतने की चिंता सता रही है। हालांकि, वन्यजीव विभाग ने पोस्टमार्टम के बाद मादा तेंदुए की मौत प्राकृतिक बताई है।

जानकारी के अनुसार गांव रामपुरा की बणी में ग्रामीणों को मादा तेंदुआ मृत मिला। इसकी सूचना मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। ग्रामीणों के लिए बणी में तेंदुए का मिलना चौंकाने वाला था। गांव के सरपंच संदीप कुमार ने वन्यजीव संरक्षण विभाग को इसकी सूचना दी और आसपास नर तेंदुआ होने की आशंका जताते हुए क्षेत्र में निगरानी बढ़ाने की मांग की।

सूचना मिलने पर वन्यजीव विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मृत मादा तेंदुए को पोस्टमार्टम के लिए अपने साथ ले गई। वन्यजीव विभाग के अधिकारी रवि शर्मा ने बताया कि रामपुरा की बणी में मिली मादा तेंदुए की मौत करीब दो से तीन दिन पहले हुई थी। उसका पोस्टमार्टम करवाया गया है, जिसमें मौत प्राकृतिक होने की पुष्टि हुई है। फिलहाल, आसपास नर तेंदुए की मौजूदगी नहीं मिली है। उन्होंने बताया कि अरावली की पहाड़ियां नजदीक होने के कारण वहां से किसी वन्यजीव का इस क्षेत्र में आ जाना असामान्य नहीं है।