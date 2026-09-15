नारनौल की इशिका ने देशभर में बढ़ाया मान, CSIR-UGC NET में रसायन शास्त्र में हासिल किया AIR-17

जागरण संवाददाता, नारनौल। नारनौल की होनहार बेटी इशिका अग्रवाल ने रसायन शास्त्र विषय में प्रतिष्ठित सीएसआईआर यूजीसी नेट परीक्षा में शानदार सफलता हासिल करते हुए अखिल भारतीय स्तर पर 17 वां स्थान प्राप्त किया है। उनकी इस उपलब्धि से परिवार, शिक्षकों और नारनौल क्षेत्र में खुशी का माहौल है।



इशिका अग्रवाल अधिवक्ता चैम्बर्स सोसाइटी के कोषाध्यक्ष धिवक्ता रामगोपाल अग्रवाल की पुत्री हैं तथा हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रदेश सचिव हरगोविंद अग्रवाल की पौत्री हैं।

इशिका ने अपनी विज्ञान विषय मे स्नातक व रसायन शास्त्र विषय में स्नातकोत्तर की पढ़ाई राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नारनौल से पूरी की है। जिसके बाद उन्होंने सीएसआईआर यूजीसी नेट परीक्षा की परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करते हुए देशभर में 17 वां स्थान हासिल किया है।